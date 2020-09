Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Erfurt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am vergangenen Mittwoch ereignet hat. Als eine 67-jährige Frau, gegen 11:00 Uhr, im Bereich der Polyklinik in der Melchendorfer Straße den Fußgängerüberweg überquerte, wurde sie von einem unbekannten Autofahrer übersehen und erfasst. Dabei stürzte die Frau und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer war aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße kommend von der Häßlerstraße in die Melchendorfer Straße eingebogen und fuhr nach dem Unfall weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Unfallwagen bzw. Fahrer machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 198794 entgegen. (JN)

