Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gaststätteneinbruch

Erfurt (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagabend brachen Diebe in eine Gaststätte in der Brühlervorstadt ein. Um in den Gastraum zu gelangen, hebelten sie eine Tür auf und richteten so Sachschaden in Höhe von 400 Euro an. Aus der Lokalität ließen die Täter mehrere hundert Euro Wechselgeld sowie Spirituosen mitgehen. (JN)

