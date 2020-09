Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Fahrrad verschwunden

Erfurt (ots)

In der Brühlervorstadt hatte es am 31.08.2020 ein Dieb auf ein hochwertiges Pedelec abgesehen. Die 51-jährige Eigentümerin hatte das E-Bike in der Garage ihres Hauses abgestellt. Als ihre Hunde in der Nacht bellten, ahnte die Frau nichts Böses. In der Garage brannte das Licht und sie vermutete ihren Sohn. Als die Hunde kurze Zeit später nochmals bellten musste die 51-Jährige feststellen, dass ein Unbekannter in den frühen Morgenstunden das Garagentor geöffnet und das schwarze Fahrrad der Marke Thok-Mig im Wert von 4.500 Euro gestohlen hatte. (JN)

