Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Cabrio gestohlen

Erfurt (ots)

Seit Juli hatte ein 33-jähriger Mann aus Erfurt seinen schwarzen Mercedes Benz SL 500 im Internet zum Kauf angeboten. Offenbar wurden nicht nur mehrere Kaufinteressenten, sondern auch Diebe auf das Cabrio aufmerksam. Am heller lichten Tag stahlen Unbekannte am Samstag, zwischen 10:15 Uhr und 13:00 Uhr, das Auto im Wert von 20.000 Euro in der Moskauer Straße. Die Polizei fahndet nach dem Cabrio. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell