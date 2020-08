Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Gaststätte

Erfurt (ots)

Einbrecher hatten es in der Nacht zu Samstag auf eine Gaststätte in der Erfurter Altstadt abgesehen. Gewaltsam drangen sie in die Lokalität ein. Anschließend machten sich die Langfinger im Barbereich und in den Lagerräumen zu schaffen. Sie stahlen Wechselgeld, Werkzeug sowie mehrere Tischdecken und Spirituosen. Außerdem ließen sie einen ganzen Zigarettenautomaten mitgehen. Dieser wurde einen Tag später aufgebrochen und geleert im Bereich Stotternheim aufgefunden. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung zum Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (JN)

