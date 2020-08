Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlener Roller aufgetaucht

Erfurt (ots)

Den richtigen Riecher hatten Polizisten in der Nacht zu Samstag, als sie während einer Fußstreife in der Triftstraße einen 30-jährigen Rollerfahrer kontrollierten. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. Zudem hatte er eine kleine Menge Rauschgift bei sich. Bei einer Überprüfung des Rollers landeten die Polizisten einen weiteren Treffer. Das Kleinkraftrad wurde zwei Tage zuvor in Erfurt einer 23-jährigen Frau gestohlen. Der Roller wurde sichergestellt und kann heute der glücklichen Eigentümerin zurückgegeben werden. (JN)

