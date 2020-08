Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Ein 31-jähriger Mann wurde am frühen Sonntagmorgen, ersten Erkenntnissen zu Folge, Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 04:00 Uhr hatte er betrunken eine Lokalität in der Michaelisstraße mit einem Freund verlassen. Eine Stunde später wachte er mit schweren Gesichtsverletzungen auf der Krämerbrücke wieder auf. Er hatte jegliche Erinnerungen an das Geschehen verloren. Zudem war sein Handy im Wert von 1.000 Euro verschwunden. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 201408 entgegen. (JN)

