Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallflucht

Weißensee (ots)

Von Freitag zum Samstag wurde in der Johannesstraße in Weißensee ein abgeparkter grauer Pkw Peugeot durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Hierdurch entstand am Peugeot Sachschaden in Höhe von 2000,- EUR. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ anschließend die Unfallstelle. Ein Zeuge muss den Unfall beobachtet haben, da der Peugeotbesitzer in der Folge einen Zettel an seinem Fahrzeug vorfand, auf welchem das Verursacherkennzeichen notiert war. Der Zeuge, bzw. weitere Personen die in Verbindung mit der Unfallflucht Wahrnehmungen gemacht haben, wird/werden gebeten sich mit der PI Sömmerda unter 03634-3360 in Verbindung zu setzen. (FR)

