Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Teurer Fehlalarm

Erfurt (ots)

Samstagmorgen gegen 07:45 Uhr wurde der Polizei ein Überfallalarm in einer Spielothek im Erfurter Norden gemeldet. Da auch nach einem Rückruf der Überfall bestätitgt wurde, kamen zahlreiche Polizisten und Streifenwagen zum Einsatz. Die Beamten umstellten zunächst das gesamte Objekt und bereiteten sich auf eine Annäherung vor. In dem Moment kam jedoch eine Mitarbeiterin auf die Polizisten zu und gab Entwarnung. Sie sagte, dass alles in Ordnung sei und es ein Fehlalarm war. Dies bestätigte sich bei einer Überprüfung der Spielothek dann auch. Für solche Einsätze werden durch die Polizei Kosten erhoben. Aufgrund der Vielzahl der eingesetzten Kräfte wird die Kostenrechnung nicht gering ausfallen (TL).

