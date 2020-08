Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Illegale Veranstaltungen aufgelöst

Erfurt (ots)

Seit kurzem führt die Erfurter Polizei gemeinsam mit dem Stadtordnungsdienst der Stadt Erfurt gemeinsame Kontrollen in Parks und sonstigen Treffpunkten der "Erfurter Partyszene" durch. Hierbei können Sachverhalte wie Ruhestörungen und Verstöße gegen die Thüringer Coronaeindämmungsverordnung unmittelbar durch die zuständige Ordnungsbehörde mit Unterstützung der Erfurter Polizei geahndet werden. Dass dies aus polizeilicher Sicht eine zielführende Maßnahme ist, zeigte sich auch in der Nacht von Freitag auf Samstag. Hier konnten bei der gemeinsamen Streife im Erfurter Süden unter anderem zwei illegale Veranstaltungen festgestellt werden. In Räumlichkeiten, in welchen sonst sexuelle Dienstleistungen erbracht werden, wurde angeblich eine private Geburtstagsfeier veranstaltet. Da diese in den sozialen Netzwerken beworben wurde und weitere Anhaltspunkte für einen öffentlichen Charakter der Veranstaltung vorlagen, wurde diese aufgelöst und beendet. Der Veranstalter erhält eine Anzeige von der Ordnungsbehörde der Stadt Erfurt. Eine weitere illegale Veranstaltung auf dem Gelände der Deutschen Bahn AG wurde der Erfurter Polizei durch die Bundespolizei mitgeteilt. Hier kam ebenfalls die gemeinsame Streife der Polizei mit dem Erfurter Stadtordnungsdienst zum Einsatz. Da auch hier die durch die Thüringer Coronaeindämmungsverordnung festgelegten Rahmenbedingungen nicht eingehalten wurden und die Veranstaltung auf einem Firmengelände stattfand, wurde diese ebenfalls aufgelöst. In diesem Fall hat der Veranstalter mit 2 Anzeigen zu rechnen, eine der Stadt Erfurt für die Durchführung einer nicht angezeigten Veranstaltung und eine von der Polizei wegen Hausfriedensbruchs. St.Schw.

