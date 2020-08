Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigung durch Graffiti und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Erfurt (ots)

In den Morgenstunden des 29.08.2020 wurde durch Beamte der Polizei Erfurt Süd eine männliche Person in der Fußgängerunterführung unter der Bahnbrücke über die Staufenbergallee festgestellt. Der 32 jährige, polizeibekannte Erfurter war gerade dabei ein Graffiti an die Wand anzubringen. Beim Eintreffen und Erblicken der Beamten warf er einen Farbstift sowie ein Zipptütchen mit mehreren Konsumeinheiten Amphetamin auf den Boden. Da sowohl die Gegenstände als auch mehrere Schmierereien dem Täter eindeutig zugeordnet werden konnten, wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet. St.Schw.

