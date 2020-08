Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneut Bauwagen aufgebrochen

Erfurt (ots)

Im Landkreis Sömmerda wurden erneut Bauwagen bzw. Container von Dieben heimgesucht. Ein Smartphone verschwand aus einem Bauwagen in Sömmerda. Die Langfinger haben sich gestern unbemerkt in den unverschlossenen Bauwagen begeben und das Handy gestohlen. Drei Container wurden in der Nacht zu Donnerstag in Gebesee aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Diebe Kabel. (JS)

