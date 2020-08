Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wem fehlt ein Stück Zahn?

Erfurt (ots)

In der Nacht vom 18.08. zum 19.08.2020 fuhr gegen Mitternacht eine Fahrradfahrerin in der Samuel-Schröter-Straße in Buttstädt gegen einen parkenden PKW und stürzte. Zwei Personen halfen der unbekannten Frau wieder auf die Beine. Danach verließ sie die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beim Sturz brach der Radfahrerin ein Stück vom Zahn ab. Die Zahnecke wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Radfahrerin und ihre Begleiter sollen zuvor lautstark durch die Brückentorstraße gezogen sein. Wer kann Hinweise zu den Personen, insbesondere zu der Frau mit dem Fahrrad geben? Hinweise nimmt die PI Sömmerda unter der Rufnummer: 03634/336-0 entgegen. (01933669) (JS)

