Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rollerdieb gestellt

Erfurt (ots)

In der Auenstraße wurde gestern Abend ein Diebesduo dabei erwischt, wie sie versuchten ein Kleinkraftkrad zu stehlen. Mit einem Benzinkanister machten sie sich an dem fremden Krad zu schaffen und versuchten es zu betanken. Sie schoben ihre Beute ein paar Meter und wurden von dem Besitzer gestellt. Die beiden versuchten zu flüchten, einen 34-Jährigen konnte der Eigentümer bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Sein Kompagnon konnte unerkannt fliehen. Bei der Fahndung nach dem Dieb kam auch ein Fährtensuchhund zum Einsatz. Der Unbekannte konnte nicht aufgefunden werden. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der bestens polizeibekannte Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob der Mann auch für einen Rollerdiebstahl am Löberwallgraben in Frage kommt, muss nun geklärt werden. In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurde ein Roller im Wert von ca. 2300 EUR gestohlen. Unbemerkt haben Diebe das Zweirad der Marke Peugeot entwendet. Auch in der Oststraße wurde ein Krad entwendet. Die schwarz-orange Explorer verschwand zwischen dem 24.-27.08.2020. (JS)

