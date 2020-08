Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gürteltasche mit Dokumenten

Erfurt (ots)

Ein 26-Jähriger wurde gestern Nachmittag beim Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in Linderbach beobachtet. Der Mann stahl Technik im Wert von ca. 160 EUR. Der Ladendetektiv beobachtete den Langfinger sowie seinen Kompagnon, der Schmiere stand. Als der Mitarbeiter den ungebetenen Kunden ansprach versuchte dieser zu flüchten. Der Angestellte bekam noch die Gürteltasche des Mannes zu fassen, dem 26-Jährigen gelang die Flucht samt seiner Beute. Auch der Mittäter konnte fliehen. Die Gürteltasche verblieb in dem Markt. In dieser befanden sich Dokumente, so dass die Identität des Diebes geklärt werden konnte. Eine Fahndung nach dem Diebesduo verlief bisher ergebnislos. (JS)

