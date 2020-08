Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgreiche Fahndung

Erfurt (ots)

Zwei hochwertige Autos wurden gestern Morgen aus einem Sömmerdaer Autohaus gestohlen. Die Diebe demontierten ein Zaunsfeld und gelangten so an die Fahrzeuge. Durch die Polizei wurden die Pkws sofort in Fahndung gestellt und kurz darauf im Grenzbereich zu Polen festgestellt. Durch Beamte aus Brandenburg und Polen konnten die Autos im Gesamtwert von knapp 60 000 EUR sichergestellt werden. Einer der Täter wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern noch an. (JS)

