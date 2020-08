Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Keller aufgebrochen

Erfurt/Sömmerda (ots)

Mieter eines Hauses in der Lucas-Cranach-Straße in Sömmerda stellten gestern Morgen fest, dass in der Nacht mehrere Keller aufgebrochen wurden. Insgesamt neun Kellerboxen wurden geknackt und durchwühlt. Nach ersten Erkennntnissen hatten es die Diebe auf Angelausrüstung, ein Fahrrad und Dekoartikel abgesehen. Der Wert der Beute beläuft sich auf über 3000 Euro. Auch in Kölleda machten sich ungebetene Gäste in einem Keller zu schaffen. Sie gelangten in das Mehrfamilienhaus und brachen das Abteil auf. Sie stahlen ein Modellauto im Wert von mehreren hundert Euro. (J.S.)

