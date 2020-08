Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigaretten gestohlen

Erfurt (ots)

Vergangene Nacht brachen Diebe in einen Tabakladen am Roten Berg ein. Gegen 02:30 Uhr wurde die Polizei informiert, trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Diebe nicht gestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um zwei Täter, die in das Geschäft eingedrungen sind. Sie stahlen Zigaretten im Wert von über 2000 Euro. (J.S.)

