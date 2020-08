Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brüder als Diebespärchen

Erfurt (ots)

In einem Einkaufsmarkt im Norden stellte ein Ladendetektiv gestern Abend zwei Brüder. Er hatte das Duo dabei beobachtet, wie sie drei Flaschen Whisky und eine Cola stahlen. Es stellte sich heraus, dass sich die beiden nicht zum ersten Mal in dem Geschäft bedient hatten. In den vergangenen Tagen waren sie öfters auf Diebestour gewesen, gestellt wurden sie allerdings nie. Bei der Durchsuchung der Männer im Alter von 23 und 26 Jahren wurde noch ein Pfefferspray gefunden. (J.S.)

