Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gunst der Stunde genutzt

Erfurt (ots)

Eine unverschlossene Bauwagentür nutzten Unbekannte in Sömmerda gestern früh. Zwischen 09.30 -10.15 Uhr bedienten sich Unbekannte in der Marktstraße. Eine Umhängetasche und ein Handy wurden entwendet. Kurz darauf hebelten Langfinger in der Straße der Einheit einen Container auf. Dokumente und Zigaretten fielen den ungebetenen Gästen zum Opfer. Auf einem Parkplatz in Sömmerda schlug gestern Abend ein besonders dreister Dieb zu. Während sich der Autofahrer nur ein paar Meter von seinem Auto entfernt hatte und die Tür von seinem Fahrzeug offen stand griff sich ein Unbekannter die Aktentasche des Pechvogels. Diverse Bankkarten und Dokumente ergaunerte der Dieb so. (JS)

