Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reichlich Beute

Erfurt (ots)

Diebe trieben in der Nacht zu Dienstag ihr Unwesen im Landkreis Sömmerda. In Gebesee brachen die Unbekannten in zwei Container ein und verursachten so einen Schaden von ca. 500 EUR. In einem der Container fanden sie auch etwas Bargeld und konnten unerkannt entkommen. Aus einer Praxis im Landkreis Sömmerda stahlen Diebe einen Laptop sowie Bargeld, außerdem ließen sie Dokumente und Schlüssel mitgehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR. Stromgenerator und Druckluftkompressor stahlen Diebe aus einer Gartenparzelle in Sömmerda. Der Wert der Beute beträgt über 2000 EUR.

