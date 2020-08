Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestürzt

Erfurt (ots)

Ein 34-jähriger Radfahrer stürzte gestern gegen 18.15 Uhr im Stadtpark in Sömmerda. Eine besorgte Zeugin rief die Polizei, da der Mann nicht ansprechbar war. Es stellte sich heraus, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und sein Kreislauf offensichtlich schlapp machte. Das Fahrrad mit dem er unterwegs war stand in Fahndung. Es war Anfang des Monats in Sömmerda gestohlen worden. Der Drahtesel wurde sichergestellt, eine Blutentnahme veranlasst. (JS)

