Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beherzt eingegriffen

Erfurt (ots)

Beherzt eingegriffen Beherzt eingegriffen hat gestern Abend ein couragierter Zeuge in Sömmerda. Er hatte beobachtet wie ein sturzbetrunkener Autofahrer versuchte in der Fichtestraße einzuparken. Mehrfach fuhr der 39-Jährige gegen die Bornsteinkannte und schaffte es nicht sein Auto in die gewünschte Position zu bringen. Um schlimmeres zu verhindern stoppte der Zeuge die Versuche des 39-Jährigen. Er musste den Betrunkenen am Boden liegend bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte der Autofahrer einen Wert von über 3 Promille. (JS)

