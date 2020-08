Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertige Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots)

Aus einem Keller in der Ulan-Bator-Straße wurde in der Nacht von Montag zu Dienstag ein E-Bike gestohlen. Die Diebe gelangten auf unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus und machten sich an dem Kellerabteil zu schaffen. Das Zweirad hat einen Wert von 2000 EUR. In der Lowetscher Straße waren ebenfalls Langfinger zu Gange. Sie versuchten in drei Keller einzubrechen, was glücklicherweise misslang. Bei einer Kellerbox hatten sie allerdings Glück und stahlen ein Trekkingrad im Wert von 1000 EUR. (JS)

