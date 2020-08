Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Sportlerheim eingebrochen

Erfurt (ots)

In Sportlerheim eingebrochen Gestern Abend stellten Mitglieder eines Sportvereins fest, dass Unbekannte ins Vereinsheim eingebrochen waren. In den letzten zwei Tagen müssen die ungebetenen Gäste ihr Unwesen in den Räumlichkeiten getrieben haben. Sie stahlen einen Tresor mit mehreren hundert EURO Bargeld und eine Musikanlage. Außerdem richteten sie Sachschaden an. Sie durchwühlten das Objekt und beschädigten Türen und Fenster. Die Erfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell