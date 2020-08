LPI-EF: Geflohen

Landespolizeiinspektion Erfurt

Ein 24-Jähriger erwischte gestern Abend einen Unbekannten in der Stollbergstraße, wie er versuchte von einem fremden Krad die Batterie auszubauen. Der Mann machte sich an dem Krad zu schaffen und hatte bereits den Batteriedeckel abgeschraubt. Der Schmutzfuß bekam flinke Füße und verschwand. Zurück ließ er ein mitgebrachtes Krad. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Zweirad am Wochenende als gestohlen gemeldet worden war. Der Unbekannte trug einen Vollbart und hat eine Tätowierung am Hals. Er war zwischen 30 und 35 Jahren alt und ca. 175cm groß. (JS)

