Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnungsbrand

Erfurt (ots)

Heute Morgen hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Erfurter Blumenstraße gebrannt. Die Wohnung im ersten 1. Obergeschoss brannte komplett aus, aktuell wird der Schaden auf ca. 20 000 EUR geschätzt. Von den zwei gemeldeten Familien war zum Glück niemand zu Hause. Zwei Hunde überlebten das Unglück nicht, sie starben in dem Feuer. Die Brandermittler der Erfurter Kriminalpolizei ermitteln wegen fahrlässiger Brandstiftung. Zwischen 04.30 - 06.00 Uhr kam es in dem Bereich zu Verkehrseinschränkungen. (JS)

