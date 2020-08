Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheiben eingeschlagen

Erfurt (ots)

Die Scheiben von zwei Pkws schlugen Unbekannte am Wochenende in Sömmerda ein. Ein in der Lucas-Cranach-Straße abgestellter VW wurde dadurch beschädigt, gestohlen wurde offensichtlich nichts. Auf ein Portemonnaie hatten es Diebe im Bereich des Scherndorfer weges abgesehen. Die Langfinger gelangten durch die zerstörte Scheibe ins Innere des Fahrzeuges. In der Börse befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente. (JS)

