Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eilig

Erfurt (ots)

Eilig hatten es offensichtlich mehrere Autofahrer am Wochenende in Erfurt. Bei mehreren Kontrollen wurden die Verkehrssünder erwischt. So wurde in der Arnstädter Chaussee ein Mercedes Fahrer mit 97 bei erlaubten 60km/h ertappt. 12 andere Autofahrer waren ebenfalls zu schnell. Spitzenreiter war allerdings ein Pkw Fahrer der auf der B7 unterwegs war. Mit stolzen 171km/h wurde hier ein Autofahrer gemessen, 77 Personen überschritten die erlaubten 100km/h. (JS)

