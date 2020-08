Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scharf auf Energydrinks

Erfurt (ots)

27 Energydrinks ließ am Freitag ein 51-Jähriger in einem Discounter im Erfurter Norden mitgehen. Der Mann versuchte die Waren aus dem geschäft zu schmuggeln und wurde dabei. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes wurde in seinem Rucksack noch ein Brotmesser aufgefunden und sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Der Obdachlose wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (JS)

