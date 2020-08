Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorräder, E-Bikes und Auto in Erfurt gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Erfurt vermehrt zum Diebstahl von Motorrädern. In der Budapester Straße stahlen Unbekannte eine Honda CB500. Eine KKR Explorer wurde in der Sangerhäuser Straße entwendet und eine KTM wurde in der Moritzwallstraße gestohlen. Aus einer Garage im Erfurter Süden stahlen Diebe zwei E-Bikes. Die hochwertigen Räder wurden in der Nacht vom 22. - 23.08.2020 gestohlen. Sie haben einen Wert von über 9000 EUR. Ein VW Bus samt Fahrrädern und persönlichen Dokumenten wurde in der Nordstraße gestohlen. Das aus Österreich stammende Auto hatte noch einen Wert von knapp 20 000 EUR. (JS)

