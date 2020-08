Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußballfans unter Wasser gesetzt

Erfurt (ots)

Ein 57-Jähriger fühlte sich gestern Abend von 6 Fußballfans in seiner Ruhe gestört. Als die Männer in einem Garten im Landkreis Sömmerda das Champions league Finale schauten und das dem Nachbarn offenbar zu laut wurde, griff dieser kurzerhand zu einem Gartenschlauch. Er verpasste den Männern eine kalte Dusche und die waren von der Aktion wenig begeistert. Fünf von ihnen kletterten über den Gartenzaun, der 57-Jährige flüchtete daraufhin auf seinen Hof und schloss sein Gartentor. Die Fußballfans rissen das Tor auf und es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen den Herren, wobei der 57-Jährige leicht verletzt wurde. Er wehrte sich und stieß einen der Männer von sich, dieser stürzte und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Neben dem Sieg des FC Bayern dürfte der Abend allen Anwesenden in Erinnerung bleiben. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell