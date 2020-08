Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tank gefüllt - Zahlung versäumt

Erfurt (ots)

Die sofortige Mitteilung einer Tankstelle im Erfurter Süden, dass der männliche Fahrer eines VW Golf am heutigen Sonntagvormittag sein Fahrzeug zwar betankt, dafür aber nicht bezahlt hatte, initiierte umgehende Fahndungsmaßnahmen nach dem zwischenzeitlich flüchtigen VW Golf. Dieser wurde kurze Zeit später geparkt an der Wohnanschrift des Halters vorgefunden. Auch der verantwortliche 29-jährige Fahrzeugführer konnte hier angetroffen werden. Seiner Verwunderung über das polizeiliche Erscheinen wich schnell der peinlichen Betroffenheit, dass er schlichtweg vergessen hatte, den getankten Sprit zu bezahlen. In Begleitung der polizeilichen Einsatzkräfte suchte er erneut die Tankstelle auf und beglich seine Außenstände. (StSch)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell