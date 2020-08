Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zelten trotz bestehendem Verbot

Alperstedter See (ots)

Am 22.08.2020 gegen 10:00 Uhr wurden 14 junge Männer und Frauen im Alter von 18 - 26 Jahren auf einer Insel des Alperstedter Sees festgestellt, welche ihre Zelte aufgeschlagen und übernachtet hatten. Dieser See befindet sich auf dem Betriebsgelände der Firma Kies und Beton GmbH und es wird durch mehrere Schilder daraufhingewiesen, dass es sich um ein Firmengelände handelt und das Betreten verboten ist. Gegen die 14 Personen wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird nochmals daraufhingewiesen, dass bis auf weiteres das Baden, das Grillen und das Zelten am und um den Alperstedter See verboten ist. Zuwiderhandlungen haben strafrechtliche Konsequenzen. (wo)

