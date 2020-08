Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mülltonnenbrand

Sömmerda (ots)

Am 23.08.2020 gegen 02:30 Uhr gerieten aus bisher ungeklärter Ursache in Sömmerda, Hugo-Schmidt-Straße in einem Mülltonnenstandplatz die Mülltonnen in Brand. Dabei wurden die Umfriedung und insgesamt 7 Mülltonnen in einem Gesamtwert von ca. 2000 Euro beschädigt. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. (wo)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell