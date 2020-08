Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rotlicht-Techno mit Diebesgut

Erfurt (ots)

Ein Etablissement in der Weimarischen Straße wurde Samstagnacht für eine Techno-Party "zweckentfremdet". Das störte verständlicherweise die Anwohner, weshalb mehrere Beschwerden wegen Ruhestörung beim Inspektionsdienst Süd eingingen. Aus diesem Anlass wurden mehrere Beamte des ID Süd und der Bereitschaftspolizei zu dem Objekt entsandt. Diese stellten fest, dass ein Teil des DJ-Equipments gestohlen war. Es stammte aus einem Einbruch in Ilmenau einen Monat zuvor und wurde deshalb sichergestellt. Es kann nun an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. (M.C.)

