Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallflucht unter Alkohol

Erfurt - Buchenberg (ots)

Am Samstagabend informierte ein aufmerksamer Bürger den Inspektionsdienst Süd über eine Unfallflucht auf dem Buchenberg. Ein augenscheinlich alkoholisierter Autofahrer hatte beim Einparken ein stehendes Fahrzeug beschädigt und war anschließend mit einem Kasten Bier in der Hand weggegangen. Über das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges konnte der Fahrer ermittelt werden. Da dieser jedoch die Beamten nicht in seine Wohnung lassen wollte, wurde über den Staatsanwalt die Öffnung der Wohnung angeregt und durch die Feuerwehr durchgeführt. In der Wohnung wurde der 53-jährige Verursacher angetroffen; er erreichte einen Testwert von mehr als 1,9 Promille. Auf der Dienststelle folgten dann eine Blutentnahme, die Beschlagnahme seines Führerscheines und diverse Strafanzeigen, womit er nicht einverstanden war. Von seinem angekündigten Vorhaben, die Blutentnahme nur unter Zwang über sich ergehen zu lassen, nahm er dann doch Abstand. Die Beamten konnten ihn von der Aussichtslosigkeit seines Vorhabens überzeugen. (M.C.)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell