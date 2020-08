Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Acht Pkws aufgebrochen

Erfurt (ots)

Unbekannte haben heute Nacht auf einem Parkplatz in der Werner-Seelenbinder-Straße acht Fahrzeuge durchwühlt. Sie zerstörten die Seitenscheiben der Autos und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Was gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt über 2.500 Euro. (JS)

