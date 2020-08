Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogen und Alkohol

Erfurt (ots)

Bei umfangreichen Kontrollen im Stadtgebiet von Erfurt stellten die eingesetzten Beamten gestern mehrere Delikte fest. So erwischten sie einen Autofahrer in der Stotternheimer Straße der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein 36-jähriger Fahrradfahrer war erheblich alkoholisiert, verweigerte aber den Test. Bei beiden wurde eine Blutentnahme veranlasst. 13 Personen wurden über den Abend bzw. über die Nacht verteilt mit Drogen festgestellt. Die Jugendlichen hielten sich im Stadtpark, dem Brühler Garten und auf dem Petersberg auf. Auch in der Magdeburger Allee und in der Andreasstraße wurden Personen mit Rauschgift angetroffen. Die Drogen (Cannabis, Crystal und LSD) wurden sichergestellt, die entsprechenden Anzeigen gefertigt. (JS)

