Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlüssel und Dokumente gestohlen

Erfurt (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht vom 19. zum 20.08.2020 im Erfurter Norden in eine Firma ein. Die Diebe beschädigten mehrere Fenster und stahlen Fahrzeugschlüssel, sowie Zulassungsbescheinigungen. Die Diebe nutzten die Schlüssel und durchsuchten in der weiteren Folge die Autos. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus den Pkws nichts gestohlen. (JS)

