Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Am Nachmittag des 22.04.2020 wurde in der Erfurter Altstadt aus einem unverschlossenen Fahrzeug der Rucksack eines 60-Jährigen gestohlen. Im Rucksack befand sich unter anderem die EC-Karte des Mannes. Nur kurze Zeit später versuchte ein Täter mit dieser EC-Karte vergeblich an einem Geldautomaten in Erfurt Bargeld abzuheben. Wer kennt den abgebildeten Mann? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt unter der Rufnummer 0361/ 7443-2485 entgegen. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell