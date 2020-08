Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorrad gestohlen

Erfurt (ots)

Eine 32-jährige Frau aus Erfurt erlebte in der vergangenen Nacht eine böse Überraschung. Gegen 00:30 Uhr begab sie sich in Nordstraße. Dort hatte sie ihr Motorrad am Dienstagabend abgestellt. Von der Yamaha Virago fehlte allerdings jede Spur. Unbekannte hatten die Chopper im Wert von 600 Euro gestohlen. Die Polizei hat die Fahndung nach dem Motorrad eingeleitet. (JN)

