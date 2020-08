Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ampel umgefahren

Erfurt (ots)

In Mittelhausen touchierte in der vergangenen Nacht, gegen 01:40 Uhr, ein LKW-Fahrer mit seinem Auflieger an einer Kreuzung einen Ampelmast. Dieser kam daraufhin zu Fall. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Der Fahrer der Sattelzugmaschine meldete den Unfall nicht und fuhr davon. Dank der Fahrzeugbeschreibung eines Zeugen wurde die Sattelzugmaschine mit Auflieger im Bereich des Rennsteigtunnels durch die Autobahnpolizei gestoppt. Der 51-jährige rumänische Fahrer wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Im beschleunigten Verfahren wird gegen ihn morgen ein Urteil gesprochen. (JN)

