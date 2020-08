Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fachmännisch ausgebaut

Erfurt (ots)

Aus zwei VW Bussen bauten Diebe fachmännisch die Navis aus. In der Nacht von Montag zu Dienstag gelangten die dreisten Diebe auf unbekannte Art und Weise in die Fahrzeuge in der Körnerstraße und machten sich an den Kombigeräten zu schaffen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000EUR. (JS)

