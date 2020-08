Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrügerische Anrufe

Erfurt (ots)

Aktuell mehren sich wieder betrügerische Anrufe im Stadtgebiet von Erfurt. Unbekannte haben sich bei Senioren gemeldet und um Geld gebeten. Als Legende nutzten sie hanebüchene Geschichten. Sie gaben sich als Enkel aus und gaukelten vor, einen Unfall verursacht zu haben. Bis zu 80 000 EUR forderten die vermeintlichen Verwandten für Anwälte, Prozesskosten usw. Manche Betrüger waren so dreist und riefen mehrfach an um sich u. a. auch als Polizeibeamte auszugeben. Glücklicherweise ließ sich keiner der Herrschaften unter Druck setzen. Es kam zu keinen Geldübergaben. Die Polizei warnt noch einmal davor, an fremde Leute Geld zu übergeben. Teilen Sie niemals ihre Vermögenswerte Unbekannten mit und geben Sie keine Auskunft über ihren Familienstand, Geldanlagen usw. Wenden Sie sich im Zweifel immer an ihre Verwandten, Bekannte oder Freunde oder an die zuständige Polizeidienststelle. (JS)

