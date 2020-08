Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

Erfurt (ots)

Diebe brachen in der Nacht von Montag zu Dienstag in ein Büro in der Innenstadt ein. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Schränke und beschädigten mehrere Türen. Ihre Ausdauer zahlte sich aus und sie konnten unerkannt mit über 3000 EUR Bargeld entkommen. (JS)

