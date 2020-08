Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kletterfreudige Diebe

Landkreis Sömmerda (ots)

Aus 4m hohen Straßenlaternen stahlen Diebe zum wiederholten Male in Weissensee die Leuchtmittel. An drei Straßenlaternen machten sich die Diebe zu schaffen und verursachten so einen Schaden von ca. 300 EUR. Wie die Langfinger an ihre Beute gelangten, ist nicht klar. (JS)

