Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

Erfurt (ots)

Das Wochenende nutzten Unbekannte und brachen in ein Büro in Hochheim ein. Über ein Fenster gelangten die Diebe in die Räumlichkeiten. Sie hatten es auf einen Laptop und Getränke abgesehen. Der Wert der Beute beträgt ca. 400 EUR. (JS)

