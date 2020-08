Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheiben eingeschlagen

Erfurt (ots)

Mehrere Fahrzeughalter meldeten sich am Wochenende bei der Polizei, weil die Scheiben ihrer Autos eingeschlagen wurden. Vermutlich hatten es die Diebe auf Wertgegenstände abgesehen. Teilweise wurden die Langfinger fündig, andere Autobesitzer haben nur die zerstörten Scheiben zu beklagen. Im Bereich der Johannesmauer wurden zwei Pkws beschädigt, gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Auch in der Berg- und in der Trommsdorfstraße wurden Scheiben von Autos eingeschlagen. Ohne Beute konnten die Täter unerkannt flüchten. Eine Handtasche mit Bargeld und diversen Dokumenten wurde aus einem Fahrzeug am Luthersteinweg gestohlen. Die Polizei weist erneut daraufhin, keine Wertgegenstände im Auto zu belassen. Sollte man Rucksäcke, Handtaschen etc. trotzdem im Auto verstauen wollen, dann sollte man dies so tun, dass die Beute von außen nicht sichtbar ist. (JS)

