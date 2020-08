Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizist von Hund gebissen

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde die Polizei darüber informiert, dass ein 31-Jähriger seine jüngere Freundin schlägt. Als die Beamten an der Wohnung eintrafen, mussten sie den aufgebrachten Mann fesseln. Während sie den Angreifer fixierten, wurde einer der Polizisten von dem Hund des 31-Jährigen gebissen. Der Biss ins Gesäß war so tief, dass der Polizist ärztlich behandelt werden musste und sich nun im Krankenstand befindet. Die junge Frau war glücklicherweise nicht verletzt. Wie sich heraus stellte, hatte der Mann sie mit einem Besen angegriffen und versucht zu schlagen. Er erhielt einen Platzverweis, sowie ein Kontaktverbot. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell